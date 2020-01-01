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KURBANLIK ÇEŞİTLERİMİZ

Küçükbaş Kurbanlık 17-19 Kg

Küçükbaş Kurbanlık 17-19 Kg

1.475,00₺

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Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Ekonomik Paket - 25-30 Kg

Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Ekonomik Paket - 25-30 Kg

1.890,00₺

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Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Standart Paket - 30-35 Kg

Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Standart Paket - 30-35 Kg

2.150,00₺

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Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Büyük Paket - 35-40 Kg

Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Büyük Paket - 35-40 Kg

2.390,00₺

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Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Süper Paket - 45-51 Kg

Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Süper Paket - 45-51 Kg

2.750,00₺

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Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Standart Kemiksiz Lop Et 23-28 Kg

Kurbanlık Dana 1/7 Hissesi - Standart Kemiksiz Lop Et 23-28 Kg

2.290,00₺

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360/380 Kg Canlı Kurbanlık Dana - Bronz

360/380 Kg Canlı Kurbanlık Dana - Bronz

11.950,00₺

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400/420 Kg Canlı Kurbanlık Dana - Gümüş

400/420 Kg Canlı Kurbanlık Dana - Gümüş

12.950,00₺

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470/500 Kg Canlı Kurbanlık Dana - Altın

470/500 Kg Canlı Kurbanlık Dana - Altın

14.450,00₺

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